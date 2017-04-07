لماذا أهدى طالب أمريكي إيما ستون أغنية "لالا لاند" بتوزيع جديد؟ (فيديو)

قام طالب من ثانوية "أركاديا" في ولاية أريزونا الأمريكية، مسقط رأس الممثلة الأمريكية "إيما ستون"، البالغة من العمر 28 عامًا، بإعادة كتابة وإخراج الأغنية والمشاهد الافتتاحية لفيلم "لالالاند"، ليدعوها إلى مرافقته لحفل تخرجه يوم 29 أبريل/ نيسان الجاري.

وكتب "جاكوب ستودينمايير" تعليقًا على الفيديو الذي نشره في يوتيوب: "قررت أن أطلب من إيما ستون مرافقتي إلى الحفل، بأداء الأغنية الافتتاحية، لقد أعدت كتابة الكلمات وغنيت بنفسي، وصممت الرقص وصورت الفيديو وأخرجته أيضًا، ولكني أود أن أشكر جميع أصدقائي والكبار الذين خرجوا للمساعدة في تحقيق ذلك".

واستعان "جاكوب"، شبيه "رايان غوسلين"، بمجموعة من أصدقائه لتصوير الفيديو، الذي لاقى نجاحًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

و لم تدلِ النجمة الفائزة بالأوسكار "إيما ستون" بأي جواب بعد، لكن الكثير من المتصفحين يطلبون منها الاستجابة، كما فعل "جيستين تامبرلنك" و "ميلا كونيس" سنة 2011، عندما قبلا دعوة طلاب لحفل رياضي عبر يوتيوب.

ويعتبر فيلم "لالالاند" أبرز الأفلام التي أنتجت سنة 2016، حيث لاقى إقبالًا جماهيريًا كبيرًا عند عرضه، وفاز بأكبر عدد من الجوائز في المهرجانات السينمائية، كما حصد 6 جوائز أوسكار، من بينها جائزة أفضل ممثلة للنجمة الشابة "ايما ستون".

https://www.youtube.com/watch?v=r7j5wPwPPG8