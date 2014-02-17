الشاعران سيد حجاب وأحمد حجازي ينتقدان حبس عمر حاذق

القاهرة – (خاص) من سامر مختار

قال الشاعر الكبير سيد حجاب، إنّ تأييد الحكم بالحبس عامين وغرامة 50 ألف جنيه على الشاعر عمر حاذق ورفاقه لؤي قهوجي وإسلام حسانين بتهمة خرق قانون التظاهر يعد حكماً "ظالمًا".

وأنّ قانون التظاهر الجديد الذي فرضته الدولة للقضاء على إرهاب الإخوان وفشلت في ذلك يبدو الآن بعد تأييد الحكم على حاذق ورفاقه أنه كان يستهدف الثوار كذلك.

واعتبر سيّد حجاب الحكم بمثابة تكاتف بين قضاء "فلولي" وقضاء "عسكري الهوى" وإن كان من غير اللائق في الدول المحترمة التعليق على أحكام القضاء فإنّ هذا الحكم يبدو "مزعجاً" وصعب الاكتفاء بالصمت وقت سماعه.

أمّا الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي فقال: "إن تأييد الحكم بحبس الشاعر عمر حاذق ورفاقه يؤكد على ضرورة إعادة النظر في قانون التظاهر الذي سنته الحكومة المصرية بعد إسقاط نظام مرسي".

وأضاف: أنّ تنظيم الشاعر عمر حاذق ولؤي قهوجي وإسلام حسانين وقفة للتضامن مع قضية خالد سعيد موقف ثوري نبيل يشاركهم فيه كل المصريين وإن كان هو مصير هذا "الواجب الثوري" هو الحبس، فعلى القضاء المصري أن يفرض حبساً على الملايين من المصريين ممن كان خالد سعيد بالنسبة لهم الشرارة الأولى لاندلاع ثورة يناير المجيدة.

وأشار حجازي إلى أنه رغم احترامه للقضاء المصري إلا أنه لا يمكنه معاملة الثوار الشرفاء أصحاب الواجب والضمير نفس معاملة الإرهابيين والقتلة ممن سُن لهم قانون التظاهر.

وطالب حجازي رئيس الجمهورية عدلي منصور بضرورة إعادة النظر في قانون التظاهر بشكل عاجل واستخدام حق العفو الرئاسي فى الإفراج عن نشطاء الاسكندرية الثوار.

ووصف حجازي الشاعر عمر حاذق والذي كان على صلة قريبة منه بالموهبة الحقيقية والثائر صاحب الضمير الذي لا يمكن التعامل معه بوضعه خلف القضبان بل يجب رعايته كموهوب وشاعر واحترام إخلاصه للثورة وقضية كل المصريين.