سمية الخشاب: لا أعرف لماذا تنطلق كل هذه الشائعات ضدي؟

عبرت النجمة سمية الخشاب عن إنزعاجها الشديد من الأخبار التى تداولتها الكثير من المواقع والصحف بشأن عزوف المنتجين عنها وإبتعادها عن السينما والدراما، حيث صرحت أن هذه الأخبار ليس أكثر من شائعات لا أساس لها من الصحة، وإستدلت سمية على صدق حديثها بأن هناك ثلاثة أعمال درامية وعمل سينمائي معروضين عليها، ولكنها رفضت الظهور درامياً في الوقت الحالي لأنها تفضل العودة بعد غياب إلى السينما ؛أما بالنسبة للسيناريو السينمائي المعروض عليهاً فتقوم سمية بقرائته ودراسته لإبداء رأيها فيه.

وأضافت سمية : "أنا لا أعرف لماذا يتم إطلاق كل هذه الشائعات ضدي؟ ومن الذي يطلقها؟ ،فالموضوع أصبح لا يُحتمل بالنسبة لي وخاصة أن بين الشائعة والأخرى التي تخرج ضدي فترة قصيرة للغاية ،فمنذ أقل من شهر خرجت شائعة خلافي وهجومي على صديقي المخرج خالد يوسف ووضحت وقتها حقيقة الأمر ،والآن يطلقون شائعة جديدة ،وللعلم أحب أن اقول للجميع أنه لا مانع لدي بإنتاج أعمال سينمائية بنفسي ليس لعزوف المنتجين عني كما يقولون ،ولكن كرد جميل للسينما".

ومن ناحية أخرى أكدت سمية أنها ترى نساء مصر هن سيدات الموقف السياسي الآن بمشاركتهم في أحداث سياسية كثيرة هامة في مصر ،وتؤكد أيضاً أنه سوف يكون لهن دور كبير في بناء خارطة الطريق بمصر ،كما تؤيد سمية الفريق عبدالفتاح السيسي في الترشح لمنصب رئيس جمهورية مصر العربية ،وتوضح أنه أنقذ البلاد من كارثة حقيقية وأنه الأحق بالفوز بالرئاسة.

كما رفضت سمية إصدار أي أعمال غنائية لها في الوقت الحالي لحين تحسن الأوضاع والظروف السياسية بمصر ،حيث قالت أنها لديها أكثر من خمسة أغنيات جاهزين للطرح في أي وقت ،ولكنها ترفض طرح هذه الأغنيات الآن لتفكيرها في ضم هذه الأغنيات ل "ميني" ألبوم يتم إصداره في موسم الصيف المقبل.