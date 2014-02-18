باحث عراقي يدرس شخصيات الدراما التلفزيونية

"الشخصية النموذجية في الدراما التلفزيونية"، عنوان دراسة للباحث العراقي الدكتور صالح الحصن، صدرت حديثاً في دمشق، في كتاب من 198 صفحة من القطع المتوسط، بتقديم خاص من الكاتب والسيناريست العراقي صباح عطوان.

ويشير د. الحصن في "المدخل المنهجي" لدراسته، إلى أن "عملية المعالجة الدرامية التلفزيونية للشخصية النموذجية لا تخلو من الإشكالية، فقد وُظفِتْ أحياناً وفق الأهواء والاتجاهات حتى أصبحت تشكل مصدر قلق وتأثير سلبي على المشاهد، وما أريد قوله أن هذهِ الشخصية بشكلها الذي تعالج به حالياً نادراً ما تكون موقعاً لتعاطف المشاهدين، وحتى في المسلسلات المبالغة في رسم الشخصيات الإسلامية كشخصيات أسطورية تمتلك خصائص نادرة لن تتكرر، يمنع عنها تعاطف المشاهد، وعليه يمكن أن نأخذ قياس السلب والإيجاب في تحديد نوع ودرجة التعاطف مع الشخصية".

وفي الفصل الأول من الكتاب، بعنوان: (الشخصية النموذجية بين المفهوم والمصطلح) يرى المؤلف أنه "ورغم المفاهيم المتعددة للنموذج والتي تؤكد على (التفرد) والصفوة، إلا أن بعضهم يرى أن التوازن سمة مهمة من سمات النموذج، إذ جاء في كتاب د. علي كمال، (النفس انفعالاتها، أمراضها، علاجها)، "اصطلح في علم النفس وعلم الاجتماع على أن الشخصية الطبيعية، هي التي يجمع صاحبها في نفسه معدلاً متوازناً من التركيب في الخصائص الإنسانية التي يتقبلها المجتمع على أنها في حدود الاعتدال)".

ويبين د. الصحن، في الفصل الثاني (آلية بناء الشخصية النموذجية)، "يستدل من استعراض عدد من النماذج من الشخصيات ذات المواصفات المتفردة، أن هناك بعضاً من المكونات والعناصر الواجب توافرها في بناء الشخصية النموذجية، وان هذهِ المكونات والعناصر تختلف من صورةٍ إلى أخرى تبعاً للمصمم وصاحب البناء وآليته وتقنيته في التكوين، مما يقودنا إلى التعرف إلى الآلية المعتمدة في البناء وأساليب التنوع والاختلاف. وان الشخصية مرتبطة بما تفعل ويكون قياسها على أساس ما تفعل".

وفي تقديمه للكتاب، كتب عطوان: "يستل لنا الدكتور صالح الصحن، من الدراما العربية ثلاث شخصيات درامية، هم (العمة نور) من مسلسل مصري كتبه محمد أبو زيد وأخرجه عادل الأعصر، وقامت بالدور النجمة نبيلة عبيد، وشخصية (عبود) أو (عبود الضامن)، والست وهيبة من مسلسل عراقي، هو (عالم الست وهيبة) – كتبه صباح عطوان، وأخرجه فاروق القيسي – وقد بنيت كل من الشخصيات (العمة نور) و(عبود) و(الست وهيبة) وفق أصول منهجية لبناء الشخصية الدرامية في واقع الدراما العربية، المنهجي العلمي، المعالجة.. وقد أعاد صالح الشخصيات إلى جذورها الاجتماعية، ضمن بيئتين مختلفتين، في سلوكين مغايرين.. وحللهم تحليلاً (دراماتوركيا) سليماً، فالعمة نور تربوية، تدعو للإصلاح والبناء، وتفعل ذلك، وهي متسلحة بفهم حضاري، اكتسبته من عمق حياتها التي عاشتها في الغربة..".

ويضيف عطوان: "عموماً دراسة الدكتور صالح الصحن منهجاً تربوياً تعليمياً مهماً للجيل الطالع كي يفهم الدراما وأصول بناء الشخصيات فيها".