جمال سليمان لـ"إرم": هناك مؤامرة عنصرية ضدي

أكد النجم السوري، جمال سليمان، أنه يعيش أكثر الفترات تركيزاً في حياته، نظراً لأهمية الدور الذي يقوم بتجسيده حالياً، وهو الزعيم جمال عبد الناصر، من خلال مسلسل "صديق العمر"، الذي من المتوقع أن يُعرض في شهر رمضان المقبل.

وقال سليمان لإرم : ليس معقولاً أن أكون منشغلاً بهذا الدور، الذي أتعامل معه على أنه واحد من أهم الأدوار التي أجسدها في حياتي، وفي نفس الوقت أنظر إلى الهجوم غير المبرر الذي أتعرض له لتجسيدي هذه الشخصية.

وتابع "سليمان": "عبد الناصر زعيم ورئيس لكل العرب، وشخصية مهمة وليست حكراً على شخصيات بعينها، ولا أرى مبرراً لهذا الهجوم الذي أنظر إليه على أنه مؤامرة عنصرية ضدي، لرفض تقديمي هذه الشخصية، لكوني سوري الجنسية.

وأردف "سليمان": أضحك كثيراً مما أسمعه حول أنني لا أجيد اللهجة المصرية، فكيف أقدم عبد الناصر؟!، هل معنى ذلك أن شخصية "عمر المختار"، التي قدمها النجم العالمي "أنتوني كوين" فاشلة، لأنه لا يجيد التحدث بالعربية، واستكمل: كيف يتم الهجوم علىّ من هذا المنطلق، في حين أنني قدمت أدواراً باللهجة الصعيدية، وحققت نجاحاً كبيراً فيها؟!