"داني جلوفر" ضيف شرف مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

اختارت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية فيلم "جمهورية الأطفال" من غينيا بساو ليعرض في افتتاح دورته الثالثة، التي ستعقد في الفترة من 18 إلى 24 مارس المقبل، بحضور بطله النجم الأمريكي الأسمر داني جلوفر، ومخرجه فلورا جوميز الذي يكرمه المهرجان كأحد رواد السينما في أفريقيا، مع النجم المصري الكبير محمود عبدالعزيز الذي أعلن حضوره الإفتتاح لتكريمه رغم إنشغاله بتصوير مسلسله الرمضاني "جبل الحلال".

وأرسل النجم الأمريكي داني جلوفر رسالة إلى إدارة المهرجان يخبرهم فيها بالحضور إلى الأقصر بصحبة زوجته، وقضاء عدة أيام في المدينة التاريخية العريقة .

تدور أحداث فيلم الإفتتاح في بقعة إفريقية صغيرة يصعب رؤيتها على الخريطة، ويتحكم بها رجال نظام سياسي واقتصادي قائم على الرشوة والنهب في المواطنين المعدمين، وفي أحد الأيام يقرر السكان الهرب من بلادهم خوفا من الحروب والكوارث التي تسببوا فيها، تاركين الأطفال وراءهم. يتحمل الصغار مسؤولية البلاد من خلال إنشاء "جمهورية الأطفال".

ويعد الفيلم أحدث ماقدم المخرج الإفريقي الكبير فلورا جوميز الذي ينتمي لدولة"غينيا بيساو، ودرس السينما في كوبا وقدم مجموعة هامة من الأفلام الوثائقية والدرامية على مدى 40 سنة، منها "صوتي" و "وجهان للحرب"، كما أنه كرم في فرنسا بحصوله على لقب "فارس الفنون والآداب" عام 2000.

مهرجان الأقصر للسينما الافريقية أسسته وتقيمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين بدعم من وزارات الثقافة والسياحة والخارجية والشباب والاستثمار بالإضافة إلى نقابة المهن السينمائية المصرية وبالتعاون مع محافظة الأقصر وبرعاية البنك الأهلي المصري.