حذف مشاهد من فيلم "ابن الرب" لتفادي الإساءة لأوباما

نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية تقريرا عن الفيلم الأمريكي الديني الجديد الذي يتناول قصة حياة المسيح ويلعب فيه دور الشيطان شخص شبيه بالرئيس الأمريكي باراك أوباما .

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم حذف المشاهد المثيرة للجدل التي يظهر فيها الممثل المغربي شبيه الرئيس أوباما والذي يقوم بدور الشيطان في المسلسل الذي يتناول قصة حياة يسوع.

وقال منتجو "ابن الرب"، المقتبس من قصة مسلسل تليفزيوني ديني ذو شعبية كبيرة عرض في 2013، إنهم حذفوا المشاهد والحلقات المسيئة.

من جانبه، قال الممثل المغربي القدير المهدي الوزاني شبيه أوباما، إن المشاهد والتعليقات التي تشبه أوباما إلى حد كبير لن تظهر في الفيلم.

يذكر أن نشر صورة الشيطان وصورة أوباما جنباً إلى جنب قد أثارت عاصفة على شبكات التواصل الاجتماعي بعد أول عرض للمسلسل القصير على الشاشة الصغيرة في آذار/مارس الماضي، الأمر الذي دفع منتجي الفيلم في وقت لاحق لإصدار بيان يمتدحون فيه الرئيس الأمريكي ويهاجمون أولئك الذين قاموا "بربط عبثي" بين أوباما والشيطان.