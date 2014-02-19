"دائرتك" يفوز بجائزة أفضل فيلم بمهرجان "ساير" الآسيوي

دمشق - أعلن الأربعاء بالعاصمة الاندونيسية، عن فوز الفيلم السوري "دائرتك" (your circle) للمخرج الشاب حنا كريم بجائزة "أفضل فيلم"، في مسابقة مهرجان "ساير الآسيوي للأفلام القصيرة" في أندونيسيا، والخاص بانتقاء أفضل فيلم يعالج مشكلة مرض "نقص المناعة المكتسب" (إيدز).

ومن المقرر أن يتم اعتماد فيلم كريم، الذي أنتجه بجهود شخصية، مع ثلاثة أفلام أخرى كإعلان رسمي لمكافحة هذا المرض.

وأشار كريم في تصريح صحفي له، إلى أنّ فيلمه اختير من بين 123 فيلماً قصيراً، بعدما اختارت لجنة التحكيم أربعة أفلام، ليفوز فيلمه "دائرتك" بجائزة "أفضل فيلم".

ولفت كريم إلى أنّ فرحته بالفوز كانت كبيرة لاسيما أنّ فيلماً سورياً استطاع الفوز بالجائزة، رغم كل الظروف الصعبة التي تمرّ بها البلد، كاشفاً أنه سيتبنى أسلوباً رمزياً في أفلامه القادمة لا يعتمد على التمثيل، وإنما عن طريق طرح فكرة تجعل كل شخص ينطلق بخياله ليتأمل ويكتشف الرسالة.

وأكد كريم أنّ كل شاب سوري هو شخص مبدع ويمتلك موهبة كبيرة ومميزة عن باقي الأشخاص ويستطيع خلق شيء من لا شيء، مشيراً إلى أنه رغم صعوبة الظروف يجب أن نكون أقوياء ولا ننتظر الفرصة حتى تأتي بل نخلق فرصتنا ونؤمن بذواتنا ومقدراتنا لنقدم شيئاً ولو كان بسيطاً لسوريا التي منحتنا الكثير.

يذكر أن المخرج حنا كريم حائز إجازة في اللغة الانكليزية ودبلوماً من المعهد التقني للعلوم المالية والمصرفية، وأول أفلامه كان بعنوان "سوريا تريد"، وسجل مشاركة مميزة في معرض "بتشا كوتشا" من خلال مجموعة صور فوتوغرافية تحت عنوان "تخيل" عن صورة السلام في زمن الحرب.

ويُشار إلى أن مهرجان "ساير" الاندونيسي، تتلقى فيه لجنة التحكيم مشاركات المخرجين الشباب عبر شبكة الانترنت من أنحاء العالم، وتقوم بتقييم الأفلام وفق معايير ابتكار الفكرة ليتم اعتماد الأفلام الفائزة في النهاية من قبلها.