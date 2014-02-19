مئات العازفين يتحدون "الإرهاب" بمهرجان البستان في لبنان

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

340 عازفا عالميا يحيون 24 حفلة بمسعى للارتقاء بالحاضرين من واقع القتل والدمار اليومي إلى زمن الموسيقى الكلاسيكية الجميل.