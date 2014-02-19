مئات العازفين يتحدون "الإرهاب" بمهرجان البستان في لبنان

بيروت - تحدى منظمو مهرجان "البستان"، وهو المهرجان الشتوي الوحيد في لبنان والمستمر منذ 21 عاما، الوضع الأمني غير المستقر الذي تشهده البلاد، وافتتحوا مساء الثلاثاء مهرجان "الموسيقى والطبيعة" في منطقة "بيت مري" الجبلية، الذي يستضيف 340 عازف عالمي يحيون 24 حفلة بمسعى للارتقاء بالحاضرين من واقع القتل والدمار اليومي إلى زمن الموسيقى الكلاسيكية الجميل.
واجتمع أكثر من خمسين عازف في الليلة الأولى للمهرجان والتي حملت عنوان "مملكة الطبيعة"، وقاد الاوركسترا "الفيلهارمونية" الايطالي جانلوكا مارسيانو بمشاركة عازف "الباندونيون" ماريو ستيفانو بيترودارشي.
وطبع الحب والتفاؤل مقطوعات بيترودارشي، الذي انسابت موسيقاه بخفة لتلفح الحاضرين الذين تقدمهم رئيس الحكومة الجديدة تمام سلام.