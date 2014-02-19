رمضان في العين السخنة من أجل "واحد صعيدي"

القاهرة – (خاص) من أميرة رشاد

يبدأ الفنان محمد رمضان صباح السبت تصوير المشاهد المتبقية من فيلم "واحد صعيدي"، إخراج إسماعيل فاروق وبطولة راندا البحيري، ومن المنتظر أن يستمر تصوير هذه المشاهد لمدة 10 أيام بين القاهرة والعين السخنة.

من جهة أخرى، انتهى محمد رمضان من تسجيل أغنية جديدة لوضعها ضمن أحداث الفيلم وتحمل عنوان "عشانك"، ويشاركه في غنائها المطرب الشعبي شاكوش ومطربا فرقة "الصعابة" إسلام وبيشا.

يذكر أنّ فيلم "واحد صعيدي" كان يحمل في البداية اسم "فرد أمن"، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، حول شاب صعيدي جاء للعمل في إحدى فنادق العين السخنة كفرد أمن، ثم يكتشف محاولة تنفيذ جريمة قتل لإحدى الفتيات فيعمل بكل الطرق على إنقاذها، وتحدث العديد من المفارقات الكوميدية.