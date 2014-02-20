باسم يوسف يصور حلقته الثالثة تحت حراسة الشرطة

أرسلت وزارة الداخلية المصرية تعزيزات أمنية أمام مسرح راديو بشارع طلعت حرب بوسط القاهرة، والذي يصور فيه اﻹعلامي باسم يوسف الحلقة الثالثة من برنامجه "البرنامج"، تخوفا من حدوث اقتحام للمسرح من قبل المتجمهرين أمامه.
وينظم مؤيدون للمشير عبدالفتاح السيسي ومناهضى باسم يوسف، وقفة أمام المسرح ، تنديدا بما يقوله باسم يوسف في برنامجه.
وشهدت تصوير الحلقة السابقة تجمهر عدد من المتظاهرين أمام المسرح لمنع دخول فريق عمل البرنامج.
ويذكر أن الموسم الجديد لبرنامج "البرامج" أثار الكثير من الجدل بين جمهوره، حيث أن بعضهم انقلب ضده، لاعتقادهم بأنه يعادي المشير السيسي.