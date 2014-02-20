ويل سميث وجيمي فالون يجسدان رقص "الهيب هوب"

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إرم – (خاص) من وداد الرنامي

استضاف جيمي فالون منشط برنامج "تونايت شو" الذي تعرضه القناة الأمريكية "NBC" النجم ويل سميث، وأدّيا معاً فقرة راقصة جسّدا خلالها أهم محطات تطور رقص "الهيب هوب".

وقدّم الرجلان رقصات: "الرجل الآلي" و "الرجل الذي يهرول" وآل "كارلتون" ، وصولاً إلى "التويرك" الذي اشتهرت به "مايلي سايرس"، لكن "ويل سميث" رفض تأديته معبراً عن ذلك بطريقة هزلية.

ولفت ويل سميث كعادته الأنظار، حيث تمت مشاهدة الفيديو، ومدته ثلاث دقائق، من طرف أكثر من 4 مليون متصفح على اليوتوب.

وسبق للمنشط جيمي فالون خلال برنامجه السابق "ليت نايت شو" أن رقص إلى جانب جاستن تيمرلايك وميشيل أوباما.