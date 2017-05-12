الفنانة بشرى تكشف عن "أعلى سعر" في رمضان

دافعت الفنانة المصرية بشرى، عن فشل فيلمها الأخير "مش رايحين في داهية"، موضحة أن عدم تحقيق إيرادات في شباك التذاكر لم يكن مقتصرًا على فيلمها، ولكن كان هناك 11 فيلمًا في نفس التوقيت لم تحقق النجاح.

وقالت بشرى في لقاء خاص مع "إرم نيوز"، أثناء حضورها حفل توزيع جوائز مهرجان "الميما" في مصر، إن من بين أسباب فشل الأفلام كلها سوء اختيار توقيت العرض، حيث كانت هناك امتحانات، بالإضافة إلى حدوث تفجيرات الكنيستين ووجود عطلتين في وقت متقارب، ما جعل الكثيرين غير متواجدين في القاهرة.

وأضافت أنها ستطل على جمهورها في رمضان القادم، من خلال مشاركتها في مسلسل "لأعلى سعر" بطولة الفنانة نيللي كريم وزينة وأحمد فهمي، مشيرة إلى أنه لا يوجد أي نوع من أنواع المنافسة بينها وبين بطلات المسلسل، حيث تشارك كضيفة شرف.

وتابعت بشرى أنها ستقدم عملًا خاصًا بالأطفال في شهر رمضان القادم بعنوان "زوو"، وهو من نوعية مسلسلات العرائس، وسيكون منافسًا قويًا لعملها الثاني للأطفال أيضًا "عالم سمسم".

ولفتت إلى أنها تلعب في "زوو" دور أم في أسرة مصرية بسيطة مكونة من أربعة أفراد تقدم من خلالها طريقة التربية الصحيحة.