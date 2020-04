مخرج كندي من أصل مصري يشارك في مهرجان "كان"

يشارك المخرج أتوم أجويان في الدورة الـ6 من مهرجان كان السينمائي بفيلمه "الأسيرة" the captive الذي يحمل اسم " ملكة الليل " Queen of the Night " في نسخته الأمريكية، حيث يحكي الفيلم قصة أب يحاول البحث عن ابنته المختطفة، وسيجري عرضه الأول في مهرجان كان السينمائي 14 أيار/مايو ثم سيعرض في الدنمارك 21 آب/ أغسطس.

وأتوم أجويان هو مخرج كندي من أصل مصري أرمني، اشتهر بإخراج الأفلام التي لها طابع العزلة والغربة وطابع البيروقراطية للأنظمة الحاكمة، ودائما ما تتصف أفلام " أجويان" بأنها غير مرتبة في أحداثها وبنيتها.

يحتوي سجل " أجويان "السينمائي على أكثر من 38 عملا بين فيلم ومسلسل تلفزيوني، كما كتب 25 فيلما مثل 9 أعمال منها في أدوار بطولة مثل فيلم Barney's Version من إنتاج 2010، وترشح للأوسكار في 2010 كأفضل مخرج وكاتب نص أصلي عن فيلمه The Sweet Hereafter كما حصل عن فيلمه أيضا على جائزة "كان"، بالإضافة إلى ثلاث جوائز أخرى من مهرجان "كان".

ولد أتوم إغويان في مصر وهو من أصل أرمني، وترعرع في عائلة رسامين في كندا.

بدأ أوّل أفلامه في جامعة تورنتو ونال الشهرة مع فيلم " نكست أوف كين" (1984). وقدم فيلمين في مهرجانات دولية أثارا اهتمام النقاد وهما " فاميلي فيووينغ" (1987) و"ذي أجاستر" (1991). بعد فيلم " اكزوتيكا" (1994) الذي حصل على جائزة فيبريتشي، وعلى جائزة لجنة التحكيم الكبرى لكان في 1997 لفيلم "The Sweet Hereafter".

اختيرت الأفلام " رحلة فيليسيا" (1999) و"حيث توجد الحقيقة" (2005) و" آدورايشن" (2008) في المنافسة الرسمية لـ"كان".

كما اختيرت أعماله لجوائز الأوسكار كما نالت جوائز وطنية علاوة على ذلك، إذ قدم أتوم إغويان أعمالا فنية في مهرجانات كمهرجان البندقية وأرتنغال ولندن.

فيما أفضى به اهتمامه بالموسيقى إلى إخراج الأوبرا، والكيري لفاجنر لصالح شركة الأوبرا الكندية، ونال جائزة لهذا العمل، أما بالنسبة إلى المسرح، فقد أخرج مسرحية "آيه جو" المقتبسة من كتاب صاموئيل بيكيت والمعروضة في دبلن ولندن، ونالت هذه المسرحية جائزة الإخراج كذلك.