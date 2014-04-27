ليلى علوي تستأنف تصوير "شمس" بعد العطلة

تستأنف النجمة ليلى علوي الأحد تصوير مشاهدها في مسلسلها الرمضاني "شمس" بعد أن توقفت لمدة 4 أيام استغلها المخرج في تصوير عدد من المشاهد في أحد المناطق الشعبية، وهي المشاهد التي تمثل الديكورات الرئيسية لجدة "شمس" التي تلعب دورها الفنانة سميرة عبد العزيز، بمشاركة هاني عادل وسهر الصايغ وحسام شعبان وطارق الابياري وملك قورة.

وقال المخرج خالد الحجر: "نواصل حاليا تصوير ديكور "فيلا جرانه" وهو الديكور الرئيسي للمسلسل وبه أغلب مشاهد الفنانة ليلى علوي والفنان جميل راتب ويشارك فيه أغلب ابطال المسلسل".

وأضاف الحجر: "بعد إجازة شم النسيم قررنا إلغاء كل الإجازات خلال الفترة القادمة حتى نستطيع إنجاز أكبر قدر من تصوير المشاهد، حيث نحقق حاليا حوالي 20 دقيقة يوميا نسعى لتصل إلى 25 دقيقة خلال الأيام القادمة، وفي نفس الوقت أقوم بعمل مونتاج للمشاهد التي تم الإنتهاء منها في الأوقات التي لا يوجد بها تصوير حتي نشعر بالاطمئنان على ما تم إنجازه من تصوير".

وأكدت ليلى علوي أنه بالرغم من حالة الارهاق التي نتعرض لها جميعا أثناء التصوير إلا أنني مستمتعة بالشخصية التي اقدمها في المسلسل، لأنها شخصية جديدة على الدراما المصرية والعربية، وهذا سر إعجابي بالعمل وحماسى الشديد، وقبولي التصوير في هذا الوقت الصعب والتعرض للضغوط. و"شمس نور الدين" هي إنسانية إيجابية جدا في الحياة، وهذا النموذج هو ما نحتاج إليه في ظل الظروف التي نعيشها، وضغوط الحياة التي يعانيها المواطن المصري والعربي، فهو في حاجة لمن يمنحه شعورا إيجابيا يساعده على مواجهة ضغوط الحياة ومتاعبها".

يذكر أن مسلسل "شمس" يتم إعداده للعرض فى "رمضان" المقبل، وهو من إنتاج كنج توت ومن تأليف علاء حسن، ويشارك في بطولته القديران جميل راتب وسميرة عبد العزيز، وهاني عادل وناصر سيف وحسام شعبان وسهر الصايغ وملك قورة، والإخراج لخالد الحجر.