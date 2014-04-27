سامح حسين: أعتمد على سينما الأطفال في أفلامي

استطاع الممثل الكوميدي سامح حسين، انتزاع ضحكات الجمهور داخل دور العرض السينمائي، في فيلمه الجديد "جيران السعد"، تأليف أحمد عيسى، وإخراج تامر بسيوني.

وقال: إن الفيلم يحمل رسالة اجتماعية مهمة، حيث يتناول مفهوم علاقات الجيران بمنظور كوميدي، خاصةً في ظل تراجع الأسرة المصرية عن إقامة علاقات اجتماعية مع جيرانهم مثل السابق.

وأكد سامح، أنه يضع شروطاً معينة في اختيار أفلامه، أبرزها أن يكون العمل مناسباً لشخصيته، ويتناسب مع الجمهور والمجتمع بشكل عام، وأوضح أنه لن يقدم فناً مبتذلاً حتى لو توقف عن التمثيل نهائياً.

وحول إصراره على العمل مع الأطفال، أشار إلى أن سينما الأطفال ناجحة في جذب شريحة مهمة من الجمهور، وهي شريحة الأطفال، وبالتالي الأسرة بأكملها، وتابع: أسعى في جميع أفلامي إلى استقطاب الأسرة بأكملها لمشاهدتها.

وفيما يخص رفضه العمل في المسلسل الكوميدي "يا أنا ياجدو"، أشار إلى أنه لم يجد نفسه في الشخصية التي كان سيقدمها في المسلسل، الذي كان من المقرر أن يظهر من خلاله في رمضان المقبل، وأكد أنه مشغول حالياً بمتابعة ردود الأفعال حول فيلمه "جيران السعد".