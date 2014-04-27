ميس حمدان تستفز هيفاء وهبي على الهواء بسبب "أصالة"

وضعت الفنانة ميس حمدان، الفنانة هيفاء وهبي في موقف محرج للغاية، أثناء إبداء رأيها في الدور التي تقمصته ميس في برنامج "شكلك مش غريب".

حيث قامت ميس بتقمص شخصية أصالة وأتقنتها بشكل كبير، لدرجة أنها أصبحت تتحدث وكأنها أصالة، وهو ما دفع مقدم البرنامج طوني أبوجودة للقول مازحا ''كده طارق هايزعل منك''، وحينها ردت هيفا قائلة ''لا طارق ما رح يزعل لأن هذا اللوك هو اللوك القديم لأصالة''.

ووقتها ردت ميس على هيفاء قائلة "أي شي بتلسبه أصالة حلو وبيلبقلها''، وهو ما استفز هيفاء وجعلها تقول "بدك أعطي رأيي فيكي ولا بدك أعطي رأيي بأصالة".

فردت ميس قائلة "إنتي دلوقتي في محل يسمح لك أن تعطي رأيك في أدائي أنا أكيد"، وهو ما أضفى على الجو حالة من التوتر، حتى قالت هيفاء فى النهاية "أداء رائع وما بغير رأيى".