صور.. المشاهد الأخيرة لفيلم محمد رمضان الجديد "واحد صعيدي"

انتهى الفنان محمد رمضان، من المشاهد الأخيرة لفيلمه "واحد صعيدي"، الذي ظل منشغلاً بتصويره خلال الـ4 أشهر الماضية، وكان ذلك في أحد فنادق مدينة العين السخنة بوجود بطلة العمل، راندا البحيري، ومن المقرر أن يحقق العمل منافسة عالية، نظراً لجماهيرية "رمضان" بين الشباب، حيث حاز فيلمه الأخير"قلب الأسد" على إيرادات وصلت إلى الـ30 مليون جنيه.
وفي هذا السياق، قرر منتج الفيلم، وليد صبري طرح العمل في نهاية الأسبوع الأول من شهر أيار/مايو المقبل، حيث يقوم مخرج الفيلم حالياً بجميع المراحل النهائية للمونتاج والمكساج.
تشارك في بطولة الفيلم راندا البحيري، نيرمين ماهر، إيناس النجار، ميار الغيطي ومن إخراج إسماعيل فاروق، وتدور أحداثه حول شاب من الصعيد يعمل في أحد فنادق العين السخنة كفرد أمن، ويكتشف أن هناك إحدى الجرائم ضد إحدى الفتيات من نزيلات الفندق على وشك الحدوث، فيحاول منعها وتتوالى الأحداث في إطار كوميدي.