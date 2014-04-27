الفخراني ينتهي من تسجيل "عجائب القصص في القرآن"

القاهرة ـ (خاص) من خالد فرج

انتهى الفنان يحيى الفخراني أخيرا من تسجيل كافة حلقات المسلسل الكرتوني "عجائب القصص في القرآن"، المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل، حيث سجل الحلقات الأربع الأخيرة دفعة واحدة باستوديو "أوريكس" الذي شهد تسجيل جميع أحداث المسلسل.

وانتهى المخرج مصطفى الفرماوي من مونتاج 12 حلقة، كما صمم جميع الشخصيات الكارتونية التي تقوم بالأداء التمثيلي لأحداث المسلسل.

وفي السياق ذاته، انضمّ الفنانون أشرف عبد الغفور وطارق دسوقي وسيد رجب وهبة مجدي إلى أسرة المسلسل، بجانب أبطال العمل الرئيسيين وهم ماجد الكدواني وريهام عبد الغفور وأحمد راتب ولقاء سويدان وسامي مغاوري وأحمد صيام وفيدرا وطارق لطفي وأحمد سلامة وحلمي فودة.

مسلسل "عجائب القصص في القرآن" تبدأ أحداثه من حيث انتهى مسلسل "قصص النساء في القرآن" الذي عرض خلال شهر رمضان الماضي، حيث تتزوج "سلمى" ابنة القاضي الذي يجسد شخصيته الفنان يحيى الفخراني، وتنجب "سلمى" طفلين توأم "صفاء وصفي الدين"، إلا أن القاضي يكتشف أن أحفاده لديهم بعض الصفات التي لا تروق له.

ويقرر القاضي أن يعطيهم جزءا من وقته لكي يحكي لهم بعض القصص من عجائب القرآن حتى يزرع فيهم القيم الإسلامية والأخلاق النبيلة.

يذكر أنّ المسلسل من تأليف "الكاتب محمد بهجت، ومن إخراج الدكتور مصطفى الفرماوى، وإنتاج شركة المتحدين للإنتاج الإعلامي صّباح إخوان".