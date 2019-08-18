72 مليار دولار تنقذ سنغافورة من الغرق

قال رئيس وزراء سنغافورة، لي هسين لونغ، اليوم الأحد، إن حماية سنغافورة من ارتفاع منسوب مياه البحر ربما يكلف البلاد 100 مليار دولار سنغافوري (72 مليار دولار) أو يزيد على مدى 100 عام.

وتساءل رئيس الوزراء في كلمة سنوية بمناسبة اليوم الوطني، أعلن فيه سياسات وأولويات للحكومة: "ما تكلفة حماية أنفسنا من ارتفاع مستويات مياه البحر؟ تخميني هو 100 مليار دولار سنغافوري على الأرجح على مدى 100 عام أو ربما أكثر من ذلك بكثير".

وأضاف أن الخيارات في المستقبل تتضمن بناء أراضٍ مستصلحة من البحر أو استصلاح مجموعة جزر قبالة البحر وربطها بسدود.

واتخذت سنغافورة بالفعل بعض الإجراءات، بما في ذلك اقتراح ضريبة على الكربون وضرورة إنشاء أي مشروعات بنية تحتية مهمة في المستقبل، مثل المطار والميناء الجديدين، على أرض مرتفعة.

وقالت الحكومة هذا العام إنها ستنفق 400 مليون دولار سنغافوري على مدى العامين المقبلين لتحديث وصيانة مصارف المياه وتعزيز قدرتها على مواجهة الفيضانات.