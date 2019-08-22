مقتل 3 على الأقل في عاصفة رعدية بجبال تاترا في بولندا

قالت خدمات الإنقاذ إن ثلاثة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 22 آخرون في عاصفة رعدية قوية في جبال تاترا في بولندا اليوم الخميس في حين لقي شخص آخر حتفه في منطقة وست تاتراس في سلوفاكيا.

وقال شهود لقناة (تي.في.إن 24) التلفزيونية الخاصة إن صاعقة ضربت مجموعة من السياح في جبل جيفونت الذي يبلغ ارتفاعه 1894 مترًا بعد أن تحول صباح مشمس إلى طقس عاصف.

ونقلت محطة تلفزيون (تي.في.بي) إنفو الرسمية عن رئيس منظمة (تي.أو.بي.آر) وهي منظمة متطوعين بولندية متخصصة في عمليات الإنقاذ في الجبال قوله: "نواجه وضعًا عصيبًا للغاية".

ويسعى السائحون الذين يتسلقون جبل جيفونت في بولندا غالبًا للوصول إلى القمة حيث يوجد صليب حديدي بارتفاع 15 مترًا نصب عام 1901، وتقول تقارير إن الصليب يجذب الصواعق.

وأصيب أشخاص آخرون في أماكن مختلفة في الجبال التي تمتد على مسافة 57 كيلومترًا جنوب بولندا.

وقالت محطة تلفزيون (تي.في.بي.) إنفو إن أربع طائرات هليكوبتر وعددًا من رجال الإنقاذ ما زالوا يعملون لمساعدة الضحايا.

وقالت خدمة الإنقاذ الجبلي في سلوفاكيا إن رجلًا لقي حتفه بعدما أسقطته صاعقة في واد ضيق في وست تاتراس على الحدود مع بولندا، وأصيبت رفيقة له من التشيك، بينما أصيب رجل سلوفاكي في حادث منفصل.