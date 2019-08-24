للمرة الأولى منذ 60 مليون عام.. الاحتباس الحراري يغير طبيعة نبات بدائي (صور)

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

اكتشف علماء النباتات تغيرًا جذريًا يحدث للمرة الأولى منذ 60 مليون عام في نبات بدائي؛ ما ينذر بخطورة تدهور أزمة تغير المناخ، غطى سطح الأرض قبل 280 مليون عام، وفق ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية. وحسب الصحيفة، أنبت نبات الـ"سيكاد" الواقع على حافة جرف على جزيرة وايت، مخاريط من كلا الجنسين للمرة الأولى منذ 60 مليون عام خارج الصوبات الزجاجية، وهو أمر حذر العلماء من أنه ينذر بخطر كبير. وكشف خبراء معهد "فنتنور للنباتات" البريطاني، أن سبب رجوع النبات لحالته البدائية مرة أخرى، هو التغير المناخي وارتفاع درجة حرارة الكوكب إلى مستويات مشابهة لعصر الديناصورات. وقال الخبير كريس كيد،