قمة السبع تخصص 20 مليون دولار لإنقاذ الأمازون‎

التزمت قمة السبع، اليوم الإثنين، بتقديم مساعدة مالية عاجلة قدرها 20 مليون دولار، لإرسال أسطول من الطائرات القاذفة للمياه لإخماد حريق غابة الأمازون وإعادة تشجيرها.

وأعلن الخبر الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والشيلي سبستيان بنييرا، وقد اتخذ القرار خلال إحدى جلسات القمة التي خصصت لموضوع البيئة، حيث نوقش مشكل غابة الأمازون التي أثارت تخوفًا على المستوى العالمي.

وتم الاتفاق على تقديم المساعدة في أجل متوسط، يكون آخره خلال الجمع العام للأمم المتحدة في نهاية سبتمبر المقبل، مع ضرورة موافقة البرازيل على العمل بتعاون مع المنظمات غير الحكومية والسكان المحليين.

وحسب آخر الإحصائيات، اندلع 79513 حريق غابات بالبرازيل منذ بداية السنة الحالية، نصفها في الأمازون، وقد استجابت البرازيل أخيرًا للضغوط الدولية وأرسلت طائرتين من نوع هرقل س-130 إلى الغابات الملقبة برئة العالم لإخماد الحريق.

وجعل ماكرون من موضوع حريق الأمازون أحد أولويات قمة البلدان المصنعة في بياريتس، عندما دعا يوم السبت المنصرم إلى "تحرك جميع القوى" لمكافحة النيران وإعادة تشجير الغابة.

كما حمّل المسؤولية للرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، مما زاد من توتر العلاقات بين البلدين، آخر مظاهرها سخرية الرئيس البرازيلي من بربيجيت ماكرون، واحتجاج الرئيس الفرنسي على ذلك خلال كلمة ألقاها اليوم الإثنين في القمة.