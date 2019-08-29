ترامب يلغي زيارة إلى بولندا بسبب الإعصار "دوريان"

ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، زيارة إلى بولندا، بسبب الإعصار "دوريان" الذي يقترب من ولاية فلوريدا.

وجاء ذلك بالتزامن مع توقعات باكتساب الإعصار قوة وخطورة ليصبح إعصارًا من الدرجة الرابعة مع مطلع الأسبوع، قبل أن يصل إلى ساحل الولاية على المحيط الأطلسي.

وقال ترامب في كلمة ألقاها في البيت الأبيض، إنه ألغى الزيارة وسيبقى في البلاد "لضمان أن تكون كل موارد الحكومة الاتحادية موجهة للعاصفة التي تقترب.. من المهم للغاية بالنسبة لي أن أكون هنا. يبدو أن العاصفة قد تكون كبيرة جدًا جدًا".

وكان رون ديسانتيس حاكم فلوريدا، أعلن حالة طوارئ في 26 مقاطعة على الساحل الشرقي للولاية، لكنه وسع نطاق الطوارئ يوم الخميس لتشمل الولاية بأكملها.

وألغت السلطات بعض الرحلات الجوية، وأعدت إجراءات احترازية حول مواقع إطلاق صواريخ الفضاء في المنطقة، واستعدت لتوزيع أكياس الرمال على السكان قبل وصول العاصفة.

وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، ومقره ميامي، يوم الخميس، إن المياه الدافئة في الأطلسي ستُحمّل دوريان برياح قد تصل سرعتها إلى 209 كيلومترات في الساعة خلال 72 ساعة.

وسيجعله ذلك إعصارًا من الدرجة الرابعة أي ثاني أقوى الأعاصير، وفقًا لمقياس "سفير-سيمبسون" لقياس شدة الأعاصير، وهو ما وصفه المركز بأنه قادر على إحداث "أضرار كارثية".

وأضاف المركز أن إعصارًا بتلك القوة "سيقتلع الأشجار من جذورها ويسقط أعمدة الكهرباء".

ومن المرجح أن يصل دوريان لليابسة على الساحل الشرقي لفلوريدا يوم الاثنين وسيظل في وسط فلوريدا يوم الثلاثاء لكن بدايات الإعصار قد تصل إلى أجزاء من فلوريدا بحلول مساء السبت وفقا لتوقعات خبراء الطقس في مركز الأعاصير.

وقال ترامب إنه تحدث للرئيس البولندي أندريه دودا، وإن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس سيتوجه إلى بولندا بدلًا منه، مشيرًا إلى أن رحلته الخاصة إلى وارسو سيحدد لها موعد لاحق في المستقبل القريب.