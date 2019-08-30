ارتفاع عدد ضحايا فيضانات السودان إلى 78 قتيلًا و89 مصابًا

أعلن نائب مفوض العون الإنساني في السودان، أحمد فضل الله سراج الدين، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات والسيول في البلاد إلى 78 قتيلًا و89 مصابًا.

وذكر أن 65 ألفًا و322 أسرة تأثرت بالفيضانات، بالإضافة إلى انهيار نحو 40 ألفًا و800 منزل بشكل كلي، و24 ألفًا و 444 منزلًا جزئيًا.

وتعتبر ولاية النيل الأبيض- جنوبي السودان، من بين أكثر الولايات تضررًا من السيول والفيضانات التي شهدها السودان الفترة الماضية، حسب تصريح نائب المفوض.

وفيما تدعو قوى الحرية والتغيير- قائدة الاحتجاجات الشعبية في السودان، إلى إعلان السودان منطقة كوارث طبيعية؛ ترفض وزارة الصحة السودانية الإعلان، وترى أن الوضع لم يخرج عن السيطرة بعد.

لكن الأمم المتحدة صنفت الأسبوع الماضي 17 ولاية تحت قائمة المناطق التي تحتاج إلى مساعدات طارئة جراء الفيضانات، من أصل 18 ولاية سودانية.

وأكد عضو المجلس السيادي، شمس الدين الكباشي، يوم الخميس، أن السلطات تعمل على قدم وساق للوصول للمتضررين جراء السيول والفيضانات والأمطار التي تجتاح البلاد، وقال: "برغم تلك الأضرار إلا أننا نتمنى عدم الوصول لمرحلة إعلان البلاد منطقة كوارث طبيعية".

ووصلت مطار الخرطوم الدولي، الجمعة، أولى طائرات الجسر الجوي الكويتي، تحمل مواد طبية وغذائية وبطانيات لدعم متضرري السيول والفيضانات بالبلاد.

وأعلن سفير دولة الكويت بالخرطوم بسام القبندي، في تصريحات صحفية، استمرار وصول الطائرات المحملة بالمواد الصحية والمواد الغذائية ومواد الإيواء من الكويت للسودان، حتى تنجلي الأزمة الحالية التي تسببت فيها معدلات هطول الأمطار العالية هذا العام في السودان.

وأوضح رئيس جمعية الهلال الأحمر الكويتي هلال الثائر أن الطائرة التي وصلت الخرطوم، الجمعة، تحمل 40 طنًا من المواد الغذائية والصحية والبطانيات.

وتحذر وحدات الإنذار المبكر في السودان من ارتفاع معدلات فيضان نهر النيل، بالإضافة إلى تحذيرات دولة أثيوبيا للسودان بهطول أمطار غزيرة على الهضبة الأثيوبية- مصدر النيل الرئيسي، بجانب هطول أمطار في معظم ولايات السودان، وسط توقعات بموجة عاتية من الفيضانات في الأيام المقبلة.