مشاهد مروعة لالتهام إعصار "دوريان" مدينة فريبفورت الأمريكية (فيديو)

أظهرت مقاطع فيديو متداولة لنشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة الأمريكية، مشاهد مروعة، لمدينة فريبفورت في جزر البهاما التي تكاد تغرق بفعل اجتياح الإعصار "دوريان".

وتداول رواد مواقع التواصل، مقاطع الفيديو، التي أظهرت منسوب المياه المرتفع والرياح الشديدة، وقد أغرقت المركبات على الطريق بشكل شبه كامل، كما تسببت بأضرار كارثية في المنطقة.

#HurricaneDorian beating up my Freeport,Bahamas 🇧🇸😢😪 The wind and rain is nothing we have ever seen before! Cars, homes total loss #Dorian2019 #flooded #PrayForTheBahamas pic.twitter.com/nwMIJHcRvX — MVP (@mvp242) September 2, 2019

واشتد "دوريان" ليتحول إلى إعصار من الفئة الخامسة وفق مقياس سافير – سمبسمون الذي يضم 5 فئات، ويتحرك غربًا بسرعة 8 أميال في الساعة (13 كم/ساعة).

The city of Freeport is being pummeled today, as the massive storm crawls along Grand Bahama island at one mile per hour in what forecasters said would be a daylong assault. #HurricaneDorian2019 pic.twitter.com/Zqbftbc0bl — Local 4 WDIV Detroit (@Local4News) September 2, 2019

ويعتبر "دوريان" ثاني أسرع إعصار يضرب مناطق المحيط الأطلسي في العصر الحديث، متجهًا لتسجيل أرقام قياسية.

ووصفت شبكة "سي إن إن" الأمريكية الإعصار بأنه "يسير بخطى حثيثة لصنع التاريخ"، بعد أن وصلت سرعته إلى 185 ميلًا، ليصبح أقوى إعصار يضرب جزر البهاما على الإطلاق.