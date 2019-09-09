اليابان.. مصرع شخص وأوامر بإجلاء مئات الآلاف جراء إعصار "فاكساي" (فيديو وصور)

لقي شخص مصرعه وأصيب العشرات جراء إعصار عنيف ضرب العاصمة اليابانية طوكيو، صباح اليوم الاثنين، فيما صدرت أوامر بإجلاء مئات الآلاف من السكان.
وأفادت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، في بيان، بأن الإعصار "فاكساي" دخل البرّ الياباني، صباح اليوم، من ساحل شيبا جنوب غرب العاصمة بعدما عبر خليج طوكيو، وترافقه رياح تصل سرعتها إلى 143 كلم/ساعة.
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لقي شخص مصرعه وأصيب العشرات جراء إعصار عنيف ضرب العاصمة اليابانية #طوكيو، صباح اليوم الاثنين، فيما صدرت أوامر بإجلاء مئات الآلاف من السكان. وأفادت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، في بيان، بأن الإعصار ”#فاكساي“ دخل البرّ الياباني، صباح اليوم، من ساحل شيبا جنوب غرب العاصمة بعدما عبر خليج طوكيو، وترافقه رياح تصل سرعتها إلى 143 كلم/ساعة. . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #جديد #لايك #تفاعل #فيديو #كوارث #فيديو #اعصار_فاكساي #اليابان #لقطة #تصوير #طبيعة #japan #tokyo #vidoe #trending #hurricane #faxai #windy
A friend of mine is docked in Yokohama, Japan and just sent me this video as Typhoon Faxai closes in on his port. According to the Japan Meteorological Agency, the storm has maximum sustained winds of approximately 90 mph. #Faxai pic.twitter.com/LlLa57paDy
— Dalton Mullinax (@MullinaxWX) September 8, 2019
وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية، يوشيهيدي سوغا، في تصريحات صحفية، إن "الأعصار أدى إلى مصرع شخص، وجرح عشرات الأشخاص وقطع الكهرباء عن 900 ألف منزل"، بحسب ما نقلت عنه وكالة "أسوشيتد برس".
Faxai entering Japan slowly this video is from Ariake Odaiba around 1.30 AM #faxai #typhoon #japan #tokyo pic.twitter.com/BEk5HRNF96
— Paul Raats (@PaulRaats) September 8, 2019
Typhoon #Faxai, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan 🇯🇵 8 September 2019 🎬 @akiba_island. Get the latest #Faxai updates and forecast at https://t.co/Tk9SsVw8CD & STAY SAFE!#Typhoon #TyphoonFaxai #Japan #Chiba #台風15号 pic.twitter.com/O7VpHhnqXH
— Windy (@windyforecast) September 9, 2019
وأضاف يوشيهيدي أن "الإعصار أدى إلى إلغاء عدة رحلات جوية ورحلات قطارات في طوكيو".
Así se ve (🤔se ve?) el aeropuerto Haneda de #Tokio #Japón sufriendo los efectos violentos del tifón #Faxai de cat 3. Todos los vuelos fueron suspendidos por los vientos con ráfaga de160km/h#AvGeek #TyphoonFaxai #FaxaiJapan #Japanpic.twitter.com/iSQYEYFBCS
— XΛVY 📣📲 ((en casa)) (@_xavy_) September 9, 2019
يأتي ذلك فيما أصدرت السلطات أوامر إخلاء غير إلزامية لمناطق يقطنها أكثر من 390 ألف نسمة، مع توقعات بأن تبلغ سرعة الرياح وكميات الأمطار مستويات قياسية.
ويأتي هذا الإعصار في أعقاب الإعصار "لينغل ينغ" الذي ضرب شبه الجزيرة الكورية مطلع الأسبوع الجاري، ما أسفر عن مصرع 5 أشخاص في كوريا الشمالية و3 في جارتها الجنوبية.