اليابان.. مصرع شخص وأوامر بإجلاء مئات الآلاف جراء إعصار "فاكساي" (فيديو وصور)

لقي شخص مصرعه وأصيب العشرات جراء إعصار عنيف ضرب العاصمة اليابانية طوكيو، صباح اليوم الاثنين، فيما صدرت أوامر بإجلاء مئات الآلاف من السكان.

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، في بيان، بأن الإعصار "فاكساي" دخل البرّ الياباني، صباح اليوم، من ساحل شيبا جنوب غرب العاصمة بعدما عبر خليج طوكيو، وترافقه رياح تصل سرعتها إلى 143 كلم/ساعة.

A friend of mine is docked in Yokohama, Japan and just sent me this video as Typhoon Faxai closes in on his port. According to the Japan Meteorological Agency, the storm has maximum sustained winds of approximately 90 mph. #Faxai pic.twitter.com/LlLa57paDy — Dalton Mullinax (@MullinaxWX) September 8, 2019

وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية، يوشيهيدي سوغا، في تصريحات صحفية، إن "الأعصار أدى إلى مصرع شخص، وجرح عشرات الأشخاص وقطع الكهرباء عن 900 ألف منزل"، بحسب ما نقلت عنه وكالة "أسوشيتد برس".

وأضاف يوشيهيدي أن "الإعصار أدى إلى إلغاء عدة رحلات جوية ورحلات قطارات في طوكيو".

Así se ve (🤔se ve?) el aeropuerto Haneda de #Tokio #Japón sufriendo los efectos violentos del tifón #Faxai de cat 3. Todos los vuelos fueron suspendidos por los vientos con ráfaga de160km/h#AvGeek #TyphoonFaxai #FaxaiJapan #Japanpic.twitter.com/iSQYEYFBCS — XΛVY 📣📲 ((en casa)) (@_xavy_) September 9, 2019

يأتي ذلك فيما أصدرت السلطات أوامر إخلاء غير إلزامية لمناطق يقطنها أكثر من 390 ألف نسمة، مع توقعات بأن تبلغ سرعة الرياح وكميات الأمطار مستويات قياسية.

ويأتي هذا الإعصار في أعقاب الإعصار "لينغل ينغ" الذي ضرب شبه الجزيرة الكورية مطلع الأسبوع الجاري، ما أسفر عن مصرع 5 أشخاص في كوريا الشمالية و3 في جارتها الجنوبية.