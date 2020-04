اليابان.. مصرع شخص وأوامر بإجلاء مئات الآلاف جراء إعصار "فاكساي" (فيديو وصور)

لقي شخص مصرعه وأصيب العشرات جراء إعصار عنيف ضرب العاصمة اليابانية طوكيو، صباح اليوم الاثنين، فيما صدرت أوامر بإجلاء مئات الآلاف من السكان.

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، في بيان، بأن الإعصار "فاكساي" دخل البرّ الياباني، صباح اليوم، من ساحل شيبا جنوب غرب العاصمة بعدما عبر خليج طوكيو، وترافقه رياح تصل سرعتها إلى 143 كلم/ساعة.

A friend of mine is docked in Yokohama, Japan and just sent me this video as Typhoon Faxai closes in on his port. According to the Japan Meteorological Agency, the storm has maximum sustained winds of approximately 90 mph. #Faxai pic.twitter.com/LlLa57paDy

