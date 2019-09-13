عاصفة جديدة تجتاح جزر الباهاما وقد تصبح مدارية

جلبت عاصفة جديدة الأمطار والرياح، في وقت مبكر اليوم الجمعة، إلى جزر الباهاما التي دمرها الإعصار دوريان، هذا الشهر، وحذر المركز الوطني الأمريكي للأعاصير من احتمال تحولها إلى عاصفة مدارية.

وذكر المركز، ومقره ميامي، أن الاضطراب المداري تركز فوق منطقة وسط جزر الباهاما وهو محمل برياح تبلغ سرعتها 45 كيلومترًا في الساعة، ومن المتوقع هطول أمطار قد يصل منسوبها إلى عشرة سنتيمترات، خلال يوم الأحد.

وأضاف المركز أن العاصفة قد تتحول إلى منخفض مداري أو عاصفة مدارية،غدًا، إذ تتحرك بسرعة نحو خمسة كيلومترات في الساعة في الباهاما وتتجه إلى فلوريدا.

وذكر المركز أنَّ من المتوقع أن تكتسب العاصفة سرعة فيما تتحرك صوب الشمال الغربي، اليوم الجمعة، وقد تضرب فلوريدا، غدًا السبت.

واجتاح الإعصار دوريان الباهاما، في الأول من سبتمبر/ أيلول، وتم تصنيفه من الفئة الخامسة، وهو واحد من أشد أعاصير المحيط الأطلسي المسجلة التي وصلت إلى اليابسة. وحمل الإعصار رياحًا بلغت سرعتها 298 كيلومترًا في الساعة.

وبينما لا يزال هناك 1300 شخص في عداد المفقودين، وفقًا لتقديرات حكومة جزر الباهاما، فإن جهود الإغاثة تركز على عمليات البحث والإنقاذ، فضلًا عن توفير الغذاء والمياه والمأوى.