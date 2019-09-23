صاروخ "سويوز أف جي" يستعد لحمل أول رائد فضاء إماراتي (صور وفيديو)

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء أنه تم تثبيت صاروخ " سويوز أف. جي" الذي سيحمل "مركبة سويوز إم . اس 15" وعلى متنها هزاع المنصوري؛ أول رائد فضاء إماراتي على منصة الإطلاق رقم /1/ في قاعدة "بايكونور" الفضائية في كازاخستان؛ استعدادًا لمهمة 25 سبتمبر/ أيلول الجاري إلى محطة الفضاء الدولية .

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية "وام"، فقد تم نقل صاروخ "سويوز أف جي" صباح اليوم الإثنين بعد شروق الشمس وفقًا للتقاليد المتبعة من مبنى تجهيز المركبة الفضائية في قاعدة بايكونور الفضائية إلى منصة الإطلاق رقم /1/ عبر سكة حديد، وذلك بحضور عدد من المسؤولين فيما استغرقت المرحلة الأولى من تثبيت الصاروخ على منصة الإطلاق 10 دقائق.

ومنصة الإطلاق رقم /1 / التي سينطلق منها صاروخ "سويوز إم جي" هي المنصة نفسها التي انطلق منها رائد الفضاء الروسي يوري غاغارين؛ أول إنسان ينطلق إلى الفضاء على متن مركبة "فوستوك 1" في 12 أبريل 1961.

ويحمل صاروخ "سويوز أف جي" الذي نقل إلى محطة "بايكونور"علم الإمارات وشعار مركز محمد بن راشد للفضاء، إلى جانب علمي روسيا والولايات المتحدة.

يشار إلى أن الصاروخ سويوز كان قد أُطلق أول مرة عام 1966 ووضع نظام الإطلاق شركة إنيرجيا كوروليف للصواريخ والفضاء، وصنعها مركز تطوير بحوث وإنتاج الصواريخ /Progress/ في سمارا في روسيا.