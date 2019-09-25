سلطنة عمان تتجاوز تأثير إعصار "هيكا" (فيديو)

سلطنة عمان تتجاوز تأثير إعصار "هيكا...

#إرم_نيوز

المصدر: إرم نيوز

أعلن المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة في سلطنة عمان، اليوم الأربعاء، عن انتهاء التأثير المباشر للحالة المدارية "هيكا".

وأكد حساب الهيئة العامة للطيران المدني في موقع التواصل "تويتر" في بيان أنه "لا يوجد أي احتمال لأي تأثيرات مباشرة من العاصفة المدارية هيكا"، لافتًا إلى أن هناك فرصة استمرار وجود تأثيرات غير مباشرة قد تؤدي إلى هطول أمطار متفاوتة الغزارة على محافظتي الوسطى وظفار خلال الـ 24 ساعة القادمة وأمطار متفرقة مساء على جبال الحجر.

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أعلن المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة في سلطنة عمان، اليوم الأربعاء، عن انتهاء التأثير المباشر للحالة المدارية ”هيكا”. وأكد حساب الهيئة العامة للطيران المدني في موقع التواصل ”تويتر“ في بيان أنه ”لا يوجد أي احتمال لأي تأثيرات مباشرة من العاصفة المدارية هيكا“، لافتًا إلى أن هناك فرصة استمرار وجود تأثيرات غير مباشرة قد تؤدي إلى هطول أمطار متفاوتة الغزارة على محافظتي الوسطى وظفار خلال الـ 24 ساعة القادمة وأمطار متفرقة مساء على جبال الحجر. وكانت الأرصاد العمانية قد أعلنت أمس الثلاثاء عن تراجع تصنيف إعصار ”هيكا“ إلى عاصفة مدارية بسرعة رياح تراوحت بين 45 و 55 عقدة. #إرم_نيوز #الدقم #هيكا #عمان_مستعده #مصيره #الحاله_المداريه #سلطنة_عمان #اعصار #اخبار #منوعات #لايك #تفاعل #ترند #اكسبلور #Trend #news #video #oman #Hikaa #اعصار_هيكا

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بدوره، أكد حساب "طقس العرب – السعودية" الانتهاء الفعلي للإعصار "هيكا"، حيث أوضح أن "الإعصار دخل اليابسة بسرعة وانتهى بلمح البصر"، مرفقًا التصريح بصورة الأقمار الصناعية التي توضح التلاشي السريع للإعصار خلال 24 ساعة.

وكانت الأرصاد العمانية قد أعلنت أمس الثلاثاء عن تراجع تصنيف إعصار "هيكا" إلى عاصفة مدارية بسرعة رياح تراوحت بين 45 و 55 عقدة.

ومن المتوقع مع تحرك مسار العاصفة أن تتسبب باندفاع موجة استوائية رطبة نحو الأراضي السعودية لتشمل مناطق بالربع الخالي ومن ثم المناطق الغربية التي تشمل مكة وجدة والمدينة المنورة، يومي الجمعة والسبت المقبلين، ما سيتسبب بهطولات رعدية غزيرة نتيجة حالة من عدم الاستقرار عالية الفاعلية قد تسبب فيضانات.

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