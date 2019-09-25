سلطنة عمان تتجاوز تأثير إعصار "هيكا" (فيديو)

أعلن المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة في سلطنة عمان، اليوم الأربعاء، عن انتهاء التأثير المباشر للحالة المدارية "هيكا".

وأكد حساب الهيئة العامة للطيران المدني في موقع التواصل "تويتر" في بيان أنه "لا يوجد أي احتمال لأي تأثيرات مباشرة من العاصفة المدارية هيكا"، لافتًا إلى أن هناك فرصة استمرار وجود تأثيرات غير مباشرة قد تؤدي إلى هطول أمطار متفاوتة الغزارة على محافظتي الوسطى وظفار خلال الـ 24 ساعة القادمة وأمطار متفرقة مساء على جبال الحجر.

**الصورة الجوية توضح تواجد السحب المصاحبة للمنخفض المداري #هيكا حيث تقدر سرعة الرياح حول المركز (17-27) عقدة مع استمرارية فرص هطول أمطار متفاوتة الغزارة على محافظتي الوسطى وظفار pic.twitter.com/C6aA5h8EM8 — الأرصاد العمانية (@OmanMeteorology) September 25, 2019

بدوره، أكد حساب "طقس العرب – السعودية" الانتهاء الفعلي للإعصار "هيكا"، حيث أوضح أن "الإعصار دخل اليابسة بسرعة وانتهى بلمح البصر"، مرفقًا التصريح بصورة الأقمار الصناعية التي توضح التلاشي السريع للإعصار خلال 24 ساعة.

رسمياً ..

انتهاء التأثير الفعلي لإعصار #هيكا على #سلطنة_عمان

دخل اليابسة بسرعة وانتهي بلمح البصر، شاهد حركته خلال الـ 24 ساعة الأخيرة من خلال صور الأقمار الإصطناعية الخاصة بطقس العرب pic.twitter.com/2nUhHzdVgX — طقس العرب - السعودية (@ArabiaWeatherSA) September 25, 2019

وكانت الأرصاد العمانية قد أعلنت أمس الثلاثاء عن تراجع تصنيف إعصار "هيكا" إلى عاصفة مدارية بسرعة رياح تراوحت بين 45 و 55 عقدة.

#بلدية_هيماء جانب من متابعة المختصين بقسم الشئون الفنية الأضرار التي خلفها الاعصار #هيكا بعد مروره ولاية هيماء. pic.twitter.com/W6cydJQbPG — بلديات الوسطى (@MRMWR_ALWUSTA) September 25, 2019

ومن المتوقع مع تحرك مسار العاصفة أن تتسبب باندفاع موجة استوائية رطبة نحو الأراضي السعودية لتشمل مناطق بالربع الخالي ومن ثم المناطق الغربية التي تشمل مكة وجدة والمدينة المنورة، يومي الجمعة والسبت المقبلين، ما سيتسبب بهطولات رعدية غزيرة نتيجة حالة من عدم الاستقرار عالية الفاعلية قد تسبب فيضانات.