تقرير: مدن كبرى كثيرة ستتعرض سنويًا لأحوال جوية قصوى بحلول 2050‎

المصدر: ا ف ب

من المتوقع أن تتعرض مدن كبرى ساحلية وجزر صغرى "كثيرة" سنويًا لأحوال جوية قصوى بحلول 2050، حتى لو خفّضت انبعاثات غازات الدفيئة في العالم، بحسب تقرير لخبراء المناخ في الأمم المتحدة نشر الأربعاء.

ويتوقع أن يعيش أكثر من مليار شخص بحلول منتصف القرن في مناطق ساحلية متدنية الانخفاض وعرضة بشكل خاص لتداعيات التغير المناخي. ومن المحتمل أيضًا أن تصبح بعض الدول الجزرية "غير صالحة للعيش"، وفق ما جاء في التقرير.

وستزداد الأعاصير على أنواعها حتى لو حصرت حرارة الأرض بدرجتين مئويتين، ما من شأنه أن يلحق مزيدًا من الأضرار بالسواحل، بحسب تقرير لخبراء المناخ في الأمم المتحدة نشر الأربعاء.

ومن المتوقع أن تزداد "القوة الوسطية" للأعاصير المدارية ونسبة الأعاصير المصنفة من الفئتين الرابعة والخامسة، حتى إذا لم تشتد هذه الظاهرة المناخية تواترا بصورة عامة.

من شأن تشييد إنشاءات لحماية المناطق الساحلية من ارتفاع مستوى المياه أن يخفّض أخطار الفيضانات بمعدّل يتراوح بين مئة وألف مرة، شرط استثمار "عشرات مئات المليارات من الدولارات سنويا"، بحسب تقرير لخبراء المناخ في الأمم المتحدة نشر الأربعاء.

لكن هذه الوسيلة التي تعود بالنفع على المدن الساحلية قد لا تكون شديدة الفعالية بالنسبة إلى مناطق الدلتا الزراعية أو الجزر المرجانية الصغيرة، بحسب ما حذّر العلماء، علما أن الدول الجزرية ليس في وسعها أصلاً إنفاق هكذا مبالغ.