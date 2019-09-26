ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال إندونيسيا إلى 20 قتيلًا

المصدر: أ ف ب

قضى عشرون شخصًا على الأقل، جرّاء زلزال بلغت قوته 6,5 درجة، ضرب الخميس أرخبيل الملوك في شرق إندونيسيا، وفق ما أفادت وكالة إدارة الكوارث.

وقال المتحدث باسم الوكالة اغوس ويبووو في بيان، إن "العدد الإجمالي للقتلى جراء الزلزال هو 20"، مضيفًا "أصيب 100 شخص على الأقل، وتم إجلاء ألفين" آخرين.

وتشهد إندونيسيا نشاطًا زلزاليًا وبركانيًا متكررًا، بسبب موقعها على "حزام النار" في المحيط الهادئ، حيث تتصادم الصفائح التكتونية.

وفي العام الماضي، أدى زلزال بلغت قوته 7.5 درجة، وتبعه تسونامي، في بالو بجزيرة سولاويسي إلى مقتل أكثر من 2200 شخص وفقدان الآلاف.

وفي كانون الأول/ ديسمبر 2004، وقع زلزال مدمر بقوة 9.1 درجة قبالة سواحل سومطرة وتسبب بموجة تسونامي أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف في منطقة المحيط الهندي.