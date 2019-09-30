ألمانيا.. عاصفة قوية تتسبب بمقتل شخص وتعطل حركة القطارات

عطلت عاصفة مصحوبة برياح شديدة حركة القطارات في شمال ألمانيا اليوم الإثنين، وأودت بحياة رجل سقطت شجرة على سيارته.

وقالت شركة "دويتشه بان"، المشغلة للسكك الحديدية في ألمانيا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن خدمات المسافات الطويلة على خطى "برلين-هامبورج" و"برلين-هانوفر" وغيرها توقفت.

وقالت صحيفة "في هانوفر"، إن "قطارًا فائق السرعة اصطدم بشجرة سقطت في طريقه شرق المدينة، ما أدى لإصابة السائق وتضرر الأسلاك التي تعلو القطار وعدة أبراج كهربية".

وأضافت الصحيفة، أن "الركاب، وعددهم 250، غادروا القطار دون أن يلحق بهم أذى".

وقالت متحدثة باسم الشرطة، إن رجلًا يبلغ من العمر 41 عامًا لقي حتفه عندما عجز عن النزول من سيارته بعد أن سقطت عليها الشجرة وهو في طريقه إلى بلدة ويتنبرج، التي تبعد نحو 85 كيلومترًا جنوب غرب برلين.

وكانت خدمة الطقس الرسمية "دي.دبليو.دي"، قد حذرت في الصباح من رياح شديدة متفرقة تصل سرعتها إلى 110 كيلومترات في شمال شرق ألمانيا، ومن المتوقع أن تخف حدة الرياح في وقت لاحق اليوم الإثنين.