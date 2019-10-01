إيراني يطلق "فأرين" بمكتب مسؤول للتعبير عن احتجاجه

استعان مواطن إيراني من سكان مدينة فرديس (شمال) بفأرين، عن طريق إطلاقها داخل مكتب محافظ المدينة، وذلك تعبيرًا عن احتجاجه على تزايد أعداد الفئران في المدينة، دون تحرك السلطات.

وقال شاهد عيان من سكان المدينة الإيرانية في تصريحات للوكالة الرسمية "ايرنا"، اليوم الثلاثاء، إن المواطن المحتج عندما دخل مكتب المحافظ أخرج فأرين من مصيدة وأطلقهما في المكتب.

وأضاف أن المواطن أراد بهذا الفعل أن يُثبت لمحافظ المدينة أن أعداد الفئران تزداد بشكل لافت وتهدد سلامة المواطنين وأسرهم في المدينة، لافتًا إلى أن المتواجدين في الواقعة من حراس وموظفي المحافظ أجبروا المواطن على الخروج من مكتبه.

من جهته قال وكيل محافظة فرديس إن المواطن المحتج سبق أن أعرب عن اعتراضه على تزايد القمامة في المدينة خلال فترة المحافظ السابق، حيث أقدم على إفراغ صندوق للقمامة أمام منزله؛ احتجاجًا على عدم تحرك السلطات لحل الأزمات البيئية التي تشهدها المدينة.