السعودية تشهد أمطارًا مبكرة (فيديو وصور)

شهدت مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، أمطارًا "مبكرة"، حيث مازالت سماء بعض مناطق المملكة ملبدة بالغيوم والفرصة مهيأة لهطول الأمطار، بحسب موقع "سبق" المحلي.

وشهدت بعض مراكز محافظة العيص هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة سالت على إثرها بعض الشعاب في مساراتها الطبيعية.

وأصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على منطقة المدينة المنورة.

وأضافت أن الحالة تشمل محافظات العيص والمدينة المنورة وبدر وخيبر ووادي الفرع وينبع، موضحة أن الحالة تستمر إلى منتصف ليل مساء اليوم الثلاثاء.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة والحذر من التقلبات الجوية المتوقعة استمرارها إلى يوم الجمعة المقبل.

وأظهرت مقاطع وثّقها مواطنون من حي الحسينية بمكة المكرمة، مداهمة السيول لشوارع الحي، وسط احتجازات سجّلها الحي، وجرف سيارة فيما نجا من فيها بأعجوبة بمساعدة مجموعة من الشباب.

https://www.youtube.com/watch?v=7M-yl6Y_VAw

وقال شهود عيان إن السيول اجتاحت عددًا من المركبات دون تسجيل أي إصابات في الأرواح، فيما أظهر المقطع محاولة مجموعة من الشباب يقفون وسط السيول لإنقاذ محتجزين داهمتهم السيول وجرفت مركبتهم.

بينما شهدت محافظة القنفذة ومراكزها الشرقية والشمالية، أمطارًا غزيرة جدًّا، استمرت 3 ساعات، سال إثرها عدد من الأودية والشعاب، وتسببت في انقطاع الكهرباء، ودخول بعض المنازل بقريتي الصرح وعمرات شمال المحافظة.

وقال شهود عيان إن القنفذة لم تشهد مثل هذه الأمطار منذُ 10 سنوات؛ ما يجعلها تبشر بدخول شتاء مبكر، من شأنه أن يسهم في إخضرار الأرض، وانخفاض درجات الحرارة.

وقال المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بمكة المكرمة، الرائد نايف الشريف، إن الإدارة طبَّقت خطة تدابير الدفاع المدني في حالات الأمطار؛ وذلك إثر الأمطار التي كانت من متوسطة إلى غزيرة، وهطلت مساء اليوم على معظم أرجاء العاصمة، وتركزت شدتها بالأجزاء الجنوبية والجنوبية الشرقية للعاصمة المقدسة.

وأشار إلى أنه جرى نشر فرق الإنقاذ ودوريات السلامة والمعدات المساندة في الميادين والمواقع المحددة مسبقًا احترازيًّا، وتم إبلاغ الجهات المعنية للاستعداد وتشغيل غرفة التنسيق بوجود مندوبي الطوارئ لدى الجهات ذات العلاقة.

وأكد المتحدث أنه "تمت مباشرة بلاغات احتجاز محدودة داخل تجمعات المياه، وجرى التعامل معها في حينه، وكذلك حدوث تماسات كهربائية، وجرى تأمين الخطورة حيالها، ولم ينجم عن الحالة أي إصابات".