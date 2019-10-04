لأول مرة.. علماء يتمكنون من تخطيط شبكة كونية مسؤولة عن تشكيل المجرات (صور)

كشفت مجموعة من علماء جامعة "طوكيو" ومعهد "رايكن كلاستر للبحوث الرائدة"، لأول مرة، عن تمكنهم من تخطيط شبكة كونية من خلال الغازات المتوهجة الغامضة، التي يمكن أن تفسر كيفية تشكيل المجرات.

وتمتد شبكة الغازات العملاقة عبر ما لا يقل عن 3 ملايين سنة ضوئية، وتشكل "شبكة كونية" لا تستطيع الأجهزة الحالية رصد نطاقها الشاسع بالكامل، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتمكن الدكتور "هيديكي أومهاتا" وفريقه عبر استخدام التلسكوب الكبير للغاية التابع للمرصد الجنوبي الأوروبي، من تخطيط الضوء المنبعث من الهيدروجين المتوهج بعد أن تعرض للإشعاع من مجموعة قريبة من المجرات.

ووجد الباحثون، أن الغاز مكثف على شكل خيوط أو خطوط طويلة تمتد عبر الكون المعروف، إذ تشير عمليات المحاكاة التي أجراها علماء الفلك، إلى أن 60 % من الهيدروجين الناتج عن الانفجار الكبير قد تم توزيعه كخيوط غازية طويلة تمتد عبر الكون.

ويعتقد العلماء؛ أنه عندما تتقاطع تيارات الغاز، تشكل التراكمات الكثيفة المواد المكونة للمجرات الجديدة والثقوب السوداء، كما يعتقدوا أن تجمعات المادة تتشكل أولًا داخل تيارات الغاز المتقاطعة، قبل أن تتطور إلى مجرات.

وقال الدكتور "أومهاتا": "إن الإشعاعات الكونية تدل على أن تقاطع خطوط الغاز الهائلة هذه يؤدي إلى تزايد في الجاذبية وتشكيل العديد من المجرات والثقوب السوداء الفائقة الكتلة، الأمر الذي أعطى الكون في نهاية المطاف البنية التي نراها اليوم".