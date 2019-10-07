أمطار غزيرة وسيول في دبي (فيديو)

شهدت إمارة دبي، اليوم الإثنين، أمطارًا غزيرة أدت إلى تشكل سيول في عدة مناطق، وذلك عقب منخفض جوي شهدته أجزاء من دولة الإمارات.
أمطار مفاجئة تغرق شوارع دبي
#إرم_نيوز
Posted by Erem News إرم نيوز on Monday, October 7, 2019
وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو، تظهر الأمطار الغزيرة التي هطلت على عدة مناطق، وتشكل السيول في مناطق أخرى.
(#BREAKING) Video: Rain lashes #Dubai, parts of UAE on Monday https://t.co/uxImjY0Efv pic.twitter.com/HGElEHL5Xv
— Khaleej Times (@khaleejtimes) October 7, 2019
الإمارات: امطار الخير حاليا على ند الشبا في دبي #أخدود_سهيل #مركز_العاصفة pic.twitter.com/oykbqnp53Q
— مركز العاصفة (@Storm_centre) October 7, 2019
It's raining in Dubai! https://t.co/uxImjY0Efv
(KT/Recorded from passenger seat by M Sajjad) pic.twitter.com/uIayIi4iTI
— Khaleej Times (@khaleejtimes) October 7, 2019
ورصد ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، تساقط الأمطار أثناء تجواله في سيارته على
إحدى الطرق، معلقًا: "مطر مطر".
حاليا امطار الخير على إمارة دبي جهة البرشاء pic.twitter.com/BNsjMALdUy
— ahmedalwasmi (@AlwasmiAhmed) October 7, 2019
وتشكلت السيول في منطقة القوز من جرّاء الأمطار، كما رصد متابعون الأمطار في مختلف مناطق دبي.
#HappeningNow: Light #rain in #Dubai's Al Quoz area... (KT video: Juidin Bernarrd)
Windy, rainy weekend forecast for #UAE - https://t.co/hxlBV5eAPW pic.twitter.com/MHBR76oGsz
— Khaleej Times (@khaleejtimes) October 7, 2019
جبل علي الان_الإمارات pic.twitter.com/fw3Q0jInjO
— RA3Y ALVTC (@Rashid_alwafi) October 7, 2019
.
الإمارات: هطول امطار رعدية جنوب دبي على طريق دبي العين أخدود_سهيل مركز_العاصفة
7 اكتوبر 2019 pic.twitter.com/y88WULlY7X
— عيون الحور (@Doblumassia) October 7, 2019
يذكر أن إمارات العين والفجيرة ورأس الخيمة تشهد أمطارًا بين المتوسطة والغزيرة منذ عدة ساعات.