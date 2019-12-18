لأول مرة منذ 133 عامًا‎.. ليلة رأس السنة في موسكو بدون ثلوج

يتساءل سكان موسكو أين ذهب الشتاء، إذ حرمت أعلى درجات حرارة تشهدها المدينة في ديسمبر/ كانون الأول منذ 133 عامًا العاصمة الروسية من غطاء الثلج المعتاد في عيد الميلاد.

وقالت المتقاعدة لودميلا بيريوكوفا: "هذا ليس شتاءنا... جاء من مكان آخر".

وفي وقت عادة ما تغطي فيه الثلوج الشوارع، من المتوقع أن تبلغ درجة الحرارة في موسكو ست درجات مئوية ليل الأربعاء، وفقًا لإلينا فوسوليوك من مركز فوبوس للأرصاد الجوية.

وقالت إن المرة السابقة التي شهدت فيها موسكو طقسًا أدفأ من 5.3 درجة مئوية يوم 18 ديسمبر/ كانون الأول كان في عام 1886.

ودرجة الحرارة المعتادة في مثل هذا اليوم هي 6.2 درجة مئوية تحت الصفر، وفقًا لمركز أبحاث الأرصاد الجوية الروسي.

وسبب الدفء القادم في غير موعده‭‬ هو كتلة جوية قادمة من المحيط الأطلسي، حيث يتوقع سقوط الأمطار وليس الثلوج ليلة رأس السنة.