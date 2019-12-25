مصر.. إغلاق موانئ بسبب سوء الأحوال الجوية‎

شهدت مصر اليوم الأربعاء حالة من سوء الأحوال الجوية، الأمر الذي تطلب إغلاق بعض الموانئ، إلى جانب تعطل بعض المصالح الحكومية مثل المدارس والمعاهد في بعض المحافظات، كذلك الترقب والحذر على الطرق الرئيسة.

وأعلن المكتب الإعلامي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إغلاق حركة الملاحة مؤقتا في موانئ بورسعيد والسخنة، وإعلان حالة الطوارئ في الموانئ ورفع درجة الاستعداد لمواجهة الطقس السيئ، وعدم دخول وخروج أى سفينة من وإلى الميناء، لمواجهة المخاطر المحتملة ومنع الأنشطة البحرية، حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة، مع استمرار عمليات الشحن والتفريغ بشكل طبيعى للسفن الراسية على الرصيف.

وجاء في بيان المكتب الإعلامي أن ميناء السخنة يشهد حالة من عدم الاستقرار، ونشاطا ملحوظا للرياح المثيرة للرمال والأتربة، التى بلغت سرعتها من 25 إلى 30 عقدة، وارتفاع الأمواج إلى 3 أمتار، وانعدام الرؤية الذي يصل إلى نصف ميل.

وأضاف البيان أن ميناء بورسعيد أيضا يشهد حالة من عدم الاستقرار في حالة الجو، وبلغت سرعة الرياح 30 عقدة، وارتفاع الأمواج لثلاثة أمتار، ما يؤي الى اضطراب شديد في حركة الملاحة، في الوقت الذي انتظمت فيه حركة السفن في ميناء الأدبية، حيث تجرى عمليات تداول البضائع على الأرصفة.

وفي محافظتي الإسكندرية ومرسى مطروح، تعطلت الدراسة في المدارس والمعاهد والجامعات طوال اليوم تطبيقا لقرار محافظَي الإقليمين، بسبب سوء الأحوال الجوية، والتوقعات حولها خلال الساعات الماضية.

وفي محافظة البحيرة، شهد الطريق الصحراوي حادث سير مروعا، نتج عنه مصرع مواطن، وإصابة 5 آخرين في انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الإقليمي.

كما شهدت محافظات القليوبية والغربية وكفر الشيخ، حالة من اضطراب الحركة، بسبب سقوط الأمطار بكثافة على تلك المناطق، الأمر الذي تسبب في انقطاع الكهرباء وتوقف بعض المحولات الكهربائية.