انفجار جديد لبركان "أناك كراكاتو" في أندونيسيا

وقع انفجار جديد، اليوم الاثنين، لبركان "أناك كراكاتوا" غربي جزيرة جاوة في إندونيسيا.

وأوضح مركز علوم البراكين والتخفيف من مخاطر الكوارث الجيولوجية (PVMBG) ، أن انفجار بركان "أناك كراكاتو" تسبب بانبعاث الرماد والدخان على ارتفاع ألفي متر من فوهة البركان.

ودعت السلطات الإندونيسية إلى إيقاف جميع الأنشطة والفعاليات على مساحة ألفي متر حول البركان.

والأحد، وقع انفجار صغير في البركان أدى إلى انبعاث الرماد والدخان حتى ارتفاع 200 متر.

وتقع إندونيسيا على "حزام النار" في المحيط الهادئ، حيث تتلاقى صفائح تكتونية يتسبب احتكاكها بنشاطات زلزالية وبركانية متكررة، إضافة لوجود حوالي 130 بركانا نشطا فيها.