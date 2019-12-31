الأمير وليام يطلق جائزة عالمية لمواجهة التحديات البيئية

دشن الأمير وليام، يوم الثلاثاء، جائزة بملايين الجنيهات الإسترلينية للتشجيع على إيجاد حلول لأكبر التحديات التي تواجه البيئة في العالم، قائلا إن كوكب الأرض يمر الآن "بنقطة تحول".

وذكر الوصف الترويجي لجائزة (إيرث شوت) أنها "أرقى جائزة بيئية في التاريخ"، وستُمنح لخمسة فائزين سنويا على مدى العقد المقبل بهدف إنتاج ما لا يقل عن 50 حلا لأهم التحديات في العالم.

وقال الأمير وليام، في بيان: "كوكب الأرض يمر بنقطة تحول ونواجه خيارا قاسيا: إما أن نواصل السير على نفس المنوال ونسبب ضررا لا يمكن إصلاحه لكوكبنا أو نتذكر قوتنا الفريدة كبشر وقدرتنا المستمرة على القيادة والإبداع وحل المشكلات".

وتابع الأمير البريطاني البالغ من العمر 37 عاما، قائلا: "تذكروا الحضارات الملهمة التي بنيناها والتكنولوجيا المنقذة للأرواح التي ابتكرناها ووصول الإنسان إلى القمر".

وأشار إلى أنه "يمكن للإنسان تحقيق أشياء عظيمة، الأعوام العشرة المقبلة تمثل لنا أحد أعظم الاختبارات التي نخوضها، إنها عقد العمل من أجل إصلاح الأرض".

وتهدف مبادرة إيرث شوت، التي أطلقت بعد مشاورات مع أكثر من 60 منظمة وخبيرا على مدى أكثر من عام، إلى ابتكار تكنولوجيا وسياسات وحلول جديدة لقضايا المناخ والطاقة والطبيعة والتنوع الحيوي والمحيطات وتلوث الهواء والمياه النقية.

ولم يذكر قصر كينزنجتون أي أرقام تفصيلية بشأن قيمة الجوائز أو كيفية تمويلها، وقال إن المشروع يدعمه تحالف عالمي من فاعلي الخير والمنظمات.

وسيتم إطلاق المشروع رسميا في عام 2020 على أن تُعلن التحديات خلال فعاليات في أنحاء العالم، وتُنظم مراسم منح الجوائز في مدن مختلفة بين عامي 2021 و2030.