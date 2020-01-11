هزة أرضية قوية تضرب مدينة إسطنبول (فيديو)

ضربت هزة أرضية قوية، اليوم السبت، بقوة 4.7 على مقياس ريختر بحر مرمرة وشعر، بها سكان إسطنبول ومحيطها.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ، إن الزلزال حدث في الساعة 16.37 بالتوقيت المحلي.

وأوضحت أن مركز الزلزال، يقع قبالة سواحل قضاء سيليفري في الشطر الأوروبي من إسطنبول، وعلى عمق 7.09 كم.

وقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو: "إن كافة فرقنا في مركز تنسيق الكوارث والطوارئ على كافة الاستعداد لكل الاحتمالات".

وأضاف: "لم تتلق فرقنا أي بلاغات تتعلق بحدوث أضرار لغاية الآن".