الثوب الإماراتي يتربع على عرش "نفرتيتي"

بخامته الجيدة، وألوانه المميزة، جذب الثوب الإماراتي، الذي استهلت به عروض الأزياء العالمية في معبد الأقصر أنظار العالم، حيث استحوذ على اهتمام كبير من المشاركين في مهرجان "نفرتيتي الدولي للموضة" الذي اختتم فعالياته أمس بتكريم العديد من الشخصيات والجهات والمؤسسات.

ولاقى الثوب الإماراتي، الذي دمج بين الفن التشكيلي وتصميم الأزياء، الذي صممته منى المنصوري ونفذته الفنانة التشكيلية الإماراتية خلود الجابري برؤيتها الفنية، إعجاب زوار المهرجان، وكان الثوب عبارة عن لوحة تشكيلية جميلة لامرأة ترفع يديها للسماء وجذورها تضرب في عمق الأرض تلونت بألوان علم الإمارات.

واستقطب المهرجان الذي احتضنت مدينة الأقصر المصرية نسخته الأولى على مدى يومين، وتعد فكرته الأولى من نوعها في العالم، عددا كبيرا من الزوار.

وواصلت تصميمات المنصوري، في تألقها والتي فاقت الـ 20 تصميماً استوحتها من الحضارة الفرعونية، واقتصرت على الألوان التي كان يستخدمها الفراعنة، حيث جمعت القطع بين فخامة الخامات المستعملة، ورؤية المصممة وصاحبة فكرة المهرجان، وزادتها أنامل الفنان ومصفف الشعر العالمي محمد الصغير لمسات ساحرة، حملت المتتبعين إلى حقبة الفراعنة، وسافرت بهم عبر التاريخ في رحاب معبد الأقصر الذي احتضن الحدث وأضفى رونقاً خاصاً على عرض أزياء عالمي يقام للمرة الأولى بهذه الطريقة، إذ شكلت خلفية المعبد والآثار لوحة فنية جميلة.

وقدمت المنصوري فستاناً في نهاية عرضها باسم "مصر الحضارة والمحبة والسلام" إهداءً منها إلى مصر.

واشتملت غالبية التصميمات العالمية التي قدمت على منصة معبد الأقصر على الطابع الفرعوني، وجمعت أفخم الخامات وخطوط الموضة العالمية والعديد من الأفكار، التي أعرب أصحابها عن سعادتهم بعرضها في مهرجان نفرتيتي الدولي للموضة.