إيفان دونيف يستوحي أزياءه في "نفرتيتي" من الفنون الإسلامية (صور)

استوحى مصمم الأزياء الإيطالي إيفان دونيف، المقيم في إيطاليا، الكثير من تصميماته، من التراث العربي والعمارة الإسلامية، مثل المساجد والمباني التاريخية في البلدان العربية.

وقال إيفان، في تصريحات خاصة لإرم نيوز، إنّ آخر مجموعة أزياء له، وشارك بها في مهرجان "نفرتيتي" الدولي للموضة والثقافة، في مدينة الأقصر التاريخية، بصعيد مصر، حملت طابعًا عربيًا وإسلاميًا.

وأرجع المصمم، سبب تأثر تصميماته بالروح العربية والإسلامية، إلى عشقه للثقافة والفنون العربية والإسلامية، حيث اعتاد على سماع أغاني أم كلثوم مطربته الأولى، بجانب حرصه على سماع الغناء العربي الكلاسيكي، عشقه للأطعمة والعطور العربية، والديكور والعمارة الإسلامية.

وأضاف، أنه شارك في 25 مهرجان للموضة والأزياء في عشرين دولة، وزار خمس دول منذ بداية العام الجاري 2016، مؤكدًا أن عواصم الموضة في العالم من وجهة نظره هي باريس وميلانو ولندن ونيويورك.

ووصف إيفان، مشاركته بأزيائه في مهرجان "نفرتيتي" الدولي للموضة والثقافة على خشبة مسرح، أقيم بمعبد الأقصر الفرعوني، هو شيء مذهل، لافتًا إلى أنه أصبح عاشقًا لمدينة الأقصر وآثارها ونيلها ودروبها وشعبها الودود، وسيعود لها مجددًا، لقضاء إجارة طويلة بين جنباتها.