منى المنصوري لـ"إرم نيوز": أستعد لدورة جديدة من مهرجان "نفرتيتي"

كشفت مصممة الأزياء الإماراتية العاليمة منى المنصوري، عن بدء الإعداد لإقامة دورة جديدة من مهرجان "نفرتيتي" الدولي للموضة والثقافة بمصر، مجددًا، وذلك بعد نجاح الدورة الحالية، التي أقيمت بمدينة الأقصر، واستجابة لدعوة الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، بإقامة مزيد من مهرجانات الموضة والثقافة بالمدن السياحية المصرية.

وقالت المنصوري، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إنها سعيدة بتكريمها في مصر، ومن سلطات محافظة الأقصر، وبحفاوة الاستقبال من قبل الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة بمصر، وعضوات المجلس، خلال حفل التكريم الذي أقيم لها، عقب انتهاء فعاليات مهرجان "نفرتيتي" الدولي للموضة والثقافة، والذي أقيم بمدينة الأقصر هذا الأسبوع.

وعبَّرت المصممة الإماراتية، عن تقديرها لرئيس وعضوات المجلس القومي للمرأة بمصر، ولشعب مدينة الأقصر، الذي استقبلها بحفاوة بالغة، وقدم لها وسام الاحترام الشعبي، الذي تعتز به كونه مقدمًا لها من ساسة ونواب، يمثلون شعب المدينة الكريم.

وأوضحت منى، أن المحبة والمودة التي قوبلت بهما في الأقصر، ومن قبل السيدات الفاضلات من رموز العمل النسائي في المجلس القومي للمرأة بمصر، أعطتها دفعة كبيرة لبذل مزيد من الجهد، من أجل استعادة السياحة إلى تلك المدينة الخالدة، وغيرها من مقاصد مصر السياحية.

وكانت منى المنصوري، حصلت على وسام الاحترام الشعبي، من قبل قوى شعبية ووطنية ونواب في البرلمان المصري، عن محافظة الأقصر، كما كرمتها السلطات الرسمية بمنحها درع محافظة الأقصر، بجانب تكريمها من قبل رئيس وعضوات المجلس القومي للمرأة، وذلك تقديرًا لجهودها في إقامة وإنجاح مهرجان "نفرتيتي" للموضة والثقافة بمدينة الأقصر، وما كان له من مردود سياحي جيد.