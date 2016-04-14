“تاريخ مختصر للملابس الداخلية”، تحت هذا العنوان يُفتتح يوم السبت المقبل أغرب وأكبر معرض في التاريخ للملابس الداخلية، يقام في متحف “فيكتوريا وألبرت” بالعاصمة البريطانية لندن، ويعرِضُ قصةَ تطور تصميم الملابس الداخلية في وقت مبكر من القرن الثامن عشر وحتى يومِنا هذا، أي أنه يعرض تاريخ الملابس الداخلية خلال 200 عام.
الملابس الداخلية.. كيف كانت قبل 200 عام وكيف أصبحت اليوم؟
المعرض الفريد من نوعه يحاول استكشاف العلاقة الحميمة التي تربط بين الملابس الداخلية والأزياء، ودورها في تشكيل الجسد المثالي.
المصدر: نقلاً عن موقع فوشيا