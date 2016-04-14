الملابس الداخلية.. كيف كانت قبل 200 عام وكيف أصبحت اليوم؟

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المعرض الفريد من نوعه يحاول استكشاف العلاقة الحميمة التي تربط بين الملابس الداخلية والأزياء، ودورها في تشكيل الجسد المثالي.