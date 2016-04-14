صناعة الموضة الإيطالية توقع اتفاقًا مع إيران

ميلانو - أصبحت إيطاليا أول دولة أوروبية تأخذ خطوات باتجاه مساعدة صناعة الموضة فيها على أن يكون لها وجود أكبر في إيران بعد رفع العقوبات الغربية عن الجمهورية الإسلامية.

ووقع البلدان اتفاقاً خلال زيارة رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينتسي مع وفد من رجال الأعمال لزيادة التبادل التجاري بين إيطاليا وإيران بهدف تعزيز التعاون الصناعي.

ووقع الاتفاق بين مؤسسة سيستما مودا إيطاليا وهي المؤسسة الوطنية للنسيج والموضة والتي تمثل قطاعًا تبلغ قيمة إيراداته 52 مليار يورو ونظيره الإيراني اتحاد طهران للأزياء.

ويهدف الاتفاق إلى تقليص الإجراءات البيروقراطية وتسهيل حصول الشركات الإيطالية على تصريح من اتحاد الأزياء للعمل في إيران.

ومن المقرر أن تفتتح دار فيرزاتشي متجرًا للأزياء في طهران قريبًا بالتعاون مع شريك محلي في العاصمة الإيرانية.