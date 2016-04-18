الملكة رانيا.. أناقة لافتة بلمسات كلاسيكية في واشنطن (صور)

تتمتع الملكة رانيا بذوق رفيع في انتقائها لملابسها، وهذه حقيقة لا يختلف عليها اثنان، فقد بدت الملكة كعادتها بغاية الأناقة وصاحبة اللمسات الجمالية الأخاذة، خلال زيارتها الحالية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن.

واعتمدت في زيارتها على "اللوك" الذي تفضله هي بالعادة، وهو اللوك الناعم الخالي من البهرجة والتفاصيل، فركزت على اختيار الأزياء الكلاسيكية ذات التصاميم الراقية والألوان الجذّابة.

وكانت الملكة قد اختارت لإطلالتها الأولى تنورة الكسرات والقميص الأبيض مع حزام عريض يحدد الخصر يتميز بشقوق متعددة، أما اللوك الثاني فتميز بالألوان المشرقة وتصميم الخطوط المميزة على جانب الفستان.

وكانت مجلة فانيتي فير الأمريكية قد أعدت في وقت سابق تقريرًا عن أشهر السيدات الأوليات وأكثرهن تأثيرًا في العالم وجاءت على رأس القائمة الملكة رانيا، والتي اعتبرتها المجلة أكثر من مجرد ملكة، فهي تمتلك ذكاء حادًا وجمالاً استثنائيًا أهلها لأن تحتل مكانًا دائمًا لها ضمن قائمة المئة امرأة الأكثر نفوذًا في العالم والتي تعدها مجلة فوربس الشهيرة.