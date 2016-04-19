كوريا الشمالية تحظر الجينز وثقب الجسم في حملة ضد "موضة الغرب"

في حملة جديدة على الملابس والتقاليد الغربية، من المتوقع أن تبدأ كوريا الشمالية بتعليمات من الديكتاتور كيم جونغ أون، بعمليات تفتيش حول طول التنانير، وشكل الحذاء، بل وحتى قصات شعر النساء.

وأمر كيم جونغ أون، بحظر ارتداء النساء للجينز وثقب الجسم، وذلك بسبب مخاوف الخبراء في بلاده، من أن الناس الذين يعيشون في المناطق القريبة من الحدود الصينية أصبحوا أكثر تعرضًا للعالم الخارجي.

وقد نقلت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية عن الصحفي الياباني إيشيمارو جيرو، قوله: "هناك تزايد في أعداد أبناء الشعب الكوري الشمالي، المفتونين بالثقافة الغربية".

وكان الشهر الماضي، قد شهد أوامر من الزعيم الديكتاتور، بشأن أسلوب الشعر للرجال، بحيث يكون الحد الأقصى لنمو الشعر 2 سم.