فستان زفاف ضخم يزن أكثر من 65 كجم (صور)

صممت المواطنة البريطانية رفكا ماركهام (39 سنة) واحدًا من أضخم فساتين الزفاف، والذي يزن قرابة 65 كجم.

وبحسب صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، فإن رفكا، وهي أم لثلاثة أطفال، خطفت الأضواء بفستانها الأبيض الضخم المرصع بالألماس، لاسيما أثناء سيرها على الممشى الخاص بالعرائس، في كنيست ساتون كولدفيلد.

العروس وصلت قاعة الاحتفال بالكنيسة، بسيارة ليموزين هامر وردية، وتأخرت أكثر من ساعة على حفل الزفاف، بسبب فستانها المدهش، حيث بذلت مجهودًا كبيرًا في حمله.

وتقول رفكا: "كنت متشوقة للغاية لهذا اليوم، وقد كرست حياتي كلها لأجل تلك اللحظة، وأردت أن أشعر وكأنني أميرة".

وأضافت: "صممت الفستان بنفسي، وقمت بتغطيته بماس سواروفسكي وثمانية أطواق كبيرة".